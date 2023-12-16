Бояринцев оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о шансах «красно-белых» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак» будет бороться за тройку. В атаке у них все хорошо. В обороне появляются игроки, но нет уверенности, что «Спартак» с этим составом сможет бороться за чемпионство», - приводятся слова Бояринцева на страницах «Чемпионата».

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги спартаковцы победили самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0. На зимние каникулы команда Гильермо Абаскаля ушла на пятом месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.