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Бывший президент «Локомотива» назвал игроков, которые не оправдали ожиданий в первой части сезона РПЛ эксклюзив

16 Декабря 2023 • 15:55 Комментировать (1)

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал футболистов, которые не оправдали ожиданий в первой части сезона РПЛ.

«Мне кажется, «Локомотиву» нужно усиление в обороне. Не на должном уровне играет защитник Ненахов, очень частые ошибки и очень часто неоправданные нарушения, которые приводят к опасным моментам у ворот команды. К сожалению, не все трансферы, которые сделал «Локомотив», сработали. Вот Сарвели откровенно разочаровал, Самошников пока не вышел на должный уровень. Сильянов тоже может прибавить», — сказал Наумов.

25-летний правый защитник Ненахов сыграл за «Локо» 22 матча во всех турнирах, отметившись голевой передачей, и заработал 4 жёлтых карточек.

26-летний нападающий Владислав Сарвели перешёл в команду летом 2023 года. Он сыграл за команду всего лишь 10 матчей, в которых забил два гола.

26-летний Илья Самошников тоже стал игроком «железнодорожников» летом 2023 года. За это время в команде он сыграл 21 матч, отметившись двумя результативными передачами.

22-летний Александр Сильянов вернулся в клуб летом после аренды в «Ростове». Он сыграл 15 матчей за «Локо», результативными действиями не отличился.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов РПЛ Владислав Сарвели Илья Самошников Максим Ненахов Александр Сильянов ещё теги
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Комментарии (1)
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Deda
16 Декабря 2023 в 17:45
Заработал 4 жёлтЫЕ карточКИ, аффтар!
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