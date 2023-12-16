Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал проблематичную позицию в «Краснодаре».

«Для борьбы «Краснодару» нужно усиление. Наверное, на ум явно приходит левый защитник. И в общем, нужны футболисты, чтобы быть гибче в плане тактики. Ивич должен менять по ходу игры рисунок, и чтобы команда могла быть трансформером», — сказал Балахнин.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича завершил первую часть чемпионата России на первом месте. В активе у «быков» 38 очков после 18 туров. «Зенит» является ближайшим преследователем, отставая на два очка.