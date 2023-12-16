Иванов - о «Спартаке»: «Между Абаскалем и командой нет химии»

Бывший футболист сборной России Олег Иванов поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Между Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 «Спартак» был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В последнем матче перед зимним перерывом в РПЛ «Спартак» на домашнем стадионе принимал самарские «Крылья Советов». «Красно-белые» одержали крупную победу со счетом 3:0. По итогам 18 туров подопечные Абаскаля занимают пятое место в таблице.