Бояринцев: Не хочу гадать, что у Джикии с Абаскалем

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возможном конфликте защитника столичного клуба Георгия Джикии с наставником команды Гильермо Абаскалем.

Ранее появилась информация, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Краснодар».

«Я знаком с Георгием лично. Не представляю, как с ним может быть какой-то конфликт. Он абсолютно нормальный парень, большой профессионал», — заявил Бояринцев «Чемпионату».

При этом эксперт считает, что если есть какая-то ситуация между игроком и тренером, которая мешает выходу на поле, то тогда Джикии нужно искать себе новый клуб, ведь это хороший футболист для РПЛ.

В текущем сезоне Джикия сыграл в девяти матчах с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Трудовой договор защитника со «Спартаком» истекает в конце текущей кампании.