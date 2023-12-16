Медведев анонсировал изменения в составе «Зенита»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможных трансферах этой зимой.

«Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Чемпионская гонка продолжается. Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие - не скажу», - передает слова руководителя «Р-Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым «Краснодара» на два очка. В первом матче после перерыва «сине-бело-голубым» будет противостоять московский «Спартак».