Божович выбрал новый клуб для Джикии

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Георгия Джикии в другой столичный клуб – «Локомотив».

«Для него самый лучший вариант - перейти в «Локомотив», особенно если он не может найти понимание с тренером. Дальше будет тяжелее. И возраст будет играть не в его пользу», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Срок действующего трудового договора Джикии с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Георгий провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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