Сербский форвард белградского ИТМ Милош Лукович может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, «красно-белые» готовы выделить на покупку 18-летнего нападающего 5,7 млн евро плюс 20% от последующей продажи игрока. Сообщается, что «Спартак» и ИТМ находятся в продвинутой стадии переговоров, а с самим Луковичем уже есть предварительная договоренность о контракте на четыре с половиной года.

Источник отмечает, что пока «Спартак» взял паузу, чтобы трансфер оформил новый спортивный директор, но заинтересованность в Луковиче ряда известных клубов может заставить столичный клуб форсировать события.

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.