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«Спартак» может подписать Луковича — раскрыты детали потенциальной сделки слухи

16 Декабря 2023 • 13:33 Комментировать

Сербский форвард белградского ИТМ Милош Лукович может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, «красно-белые» готовы выделить на покупку 18-летнего нападающего 5,7 млн евро плюс 20% от последующей продажи игрока. Сообщается, что «Спартак» и ИТМ находятся в продвинутой стадии переговоров, а с самим Луковичем уже есть предварительная договоренность о контракте на четыре с половиной года.

Источник отмечает, что пока «Спартак» взял паузу, чтобы трансфер оформил новый спортивный директор, но заинтересованность в Луковиче ряда известных клубов может заставить столичный клуб форсировать события.

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва трансферы футбола - зима 2024 Милош Лукович ИТМ ещё теги
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