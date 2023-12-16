Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев находится в шорт-листе ряда клубов Российской премьер-лиги.

По сведениям Metaratings, несколько команд элитного дивизиона заинтересованы в приглашении 25-летнего футболиста в свои ряды. Сообщается, что «армейцы» готовы предложить новый трудовой договор Кучаеву, который истекает следующим летом, но сам хавбек пока не решил, будет ли он его продлевать.

В сезоне-2023/24 Кучаев появился на поле в 15 встречах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 28 очков.