Булыкин: «Краснодар» - хороший вариант для Джикии»

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Краснодар».

«Для Джикии - хороший вариант, а для «Краснодара» - покажет время, сможет ли он там адаптироваться и показывать свою игру. «Краснодар» сам принимает решение, рискнуть или не рискнуть», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Джикия лишился места в стартовом составе «Спартака» в нынешнем сезоне. 30-летний защитник принял участие в шести поединках без результативных действий. По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 баллами занимает первое место в турнирной таблице.