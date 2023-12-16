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Агент Бруно Мендеса: «Переезд клиента в Россию? Посмотрим, что будет» эксклюзив

16 Декабря 2023 • 13:09 Комментировать

Рафаэль Коста, агент центрального защитника «Коринтианса» Бруно Мендеса, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о слухах, которые связывали его клиента с переездом в Россию. Напомним, Мендес был связан с трансфером в московский ЦСКА.

«На данный момент мы не можем ничего комментировать. Посмотрим, что будет дальше», – сказал агент защитника.

Отметим, что 24-летний Мендес к сегодняшнему дню сыграл 6 матчей за сборную Уругвая. Футболист способен сыграть как на позиции центрального защитника, так и на правом фланге обороны. С 2019 года Бруно выступает в чемпионате Бразилии.

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