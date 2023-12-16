Агент Джикии отреагировал на информацию о трансфере защитника в «Краснодар»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Краснодар».

«По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал», - передает слова агента «Чемпионат».

В СМИ появилась новость, что Джикия может перейти в краснодарский клуб, если «быков» покинет Хуниор Алонсо.

Трудовое соглашение Георгия с «красно-белыми» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в шести матчах «народной команды», не отметившись голевыми действиями.