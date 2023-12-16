Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как стало известно «РБ Спорту», 30-летний футболист заинтересовал «быков». Сообщается, что «Краснодар» готов рассмотреть Джикию, если в зимнее трансферное окно команду покинет Хуниор Алонсо. Источник отмечает, что никаких переговоров с Джикией пока не было.

В нынешнем сезоне центральный защитник принял участие в шести матчах РПЛ и трех играх Кубка России, в которых не отметился голевыми действиями. Последний раз Джикия выходил на поле 4 октября.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро.