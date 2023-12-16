«Оренбург» озвучил позицию по трансферу Веры

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался касательно трудового соглашения полузащитника команды Лукаса Веры.

«У Лукаса долгосрочный контракт, не до 2024 года. Этим летом его контракт не заканчивается. До какого года - секрет. Был интерес от «Локомотива» - не договорились. Мы продавать его не собираемся», - рассказал спортдир в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Вера выступает за команду из Оренбурга с 2022 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги аргентинец провел 17 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре голевые передачи.