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Ребров: Карпин в свои 40 плюс мог выходить играть в РПЛ

16 Декабря 2023 • 12:50 Комментировать

Экс-вратарь «Спартака» Артём Ребров, который занимает пост технического координатора «красно-белых», рассказал, кто из тренеров лучше всех проявлял себя на тренировках.

«Наверное, все-таки Карпин. Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде. Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп», — написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год, а затем с 2012 по 2014 год. Под его руководством «красно-белые» два раза завоевали серебряные медали РПЛ и доходили до четвертьфинала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
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