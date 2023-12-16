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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» заявили, что не делали предложения по игроку «Адана Демирспор»

16 Декабря 2023 • 12:45 Комментировать

Петербургский «Зенит» не делал предложения по трансферу нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Юсуфа Сары. Об этом заявил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Эта информация не соответствует действительности», - передает слова руководителя Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 19 поединках во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и семь голевых передач.

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Юсуф Сары ещё теги
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