В «Зените» заявили, что не делали предложения по игроку «Адана Демирспор»

Петербургский «Зенит» не делал предложения по трансферу нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Юсуфа Сары. Об этом заявил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Эта информация не соответствует действительности», - передает слова руководителя Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 19 поединках во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и семь голевых передач.

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.