Ветеран «Спартака»: «Система «осень-весна» нам не подходит»

Ветеран столичного «Спартака» Валерия Гладилин считает, что российскому чемпионату не подходит система «осень-весна».

«Подстраиваться под Европу можно, но нужна инфраструктура, а у нас ее нет. Нам система «осень-весна» не подходит. Нам нужно играть в футбол в хороших условиях, чтобы футболисты прогрессировали», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в чемпионате России команды провели 18 туров, после чего ушли на зимний перерыв. Лидером является «Краснодар», на втором месте располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московское «Динамо».