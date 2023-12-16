Любят ли в России футбол: посещаемость клубов чемпионата России

Первая часть сезона в чемпионате России завершена. Время подводить промежуточные итоги. И если с игровой стороны они понятны, то интересно проанализировать и другие моменты футбольного зрелища. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует среднюю посещаемость матчей чемпионата России первой части сезона-2023/2024.

Год Fan ID

Ровно год назад на всех стадионах чемпионата России по футболу был введён электронный паспорт болельщика Fan ID. Практически единогласно против него проголосовали активные фанаты, которые перестали посещать футбольные матчи. Заметно добавилось проблем и сторонним зрителям. Однако закон действует, и за год рядовые болельщики успели к нему адаптироваться. Любопытно будет сравнить текущую среднюю посещаемость и количество зрителей до введения футбольного документа. В качестве сезона сравнения неслучайно выбран сезон-2018/2019. Именно он позволит оценить картину сравнения полностью, без влияния ограничений, связанных с ковидом.

«Зенит» в лидерах

Питерский «Зенит» завершил первую часть сезона на непривычной для себя второй позиции. Однако в рамках средней посещаемости «Газпром Арена» впереди всех остальных стадионов РПЛ. Арена заполняется в среднем на 43%. Высокая посещаемость матчей вполне объяснима. Во-первых, лучший клуб России последних сезонов – единственный из футбольных топ-клубов в крупном городе. Во-вторых, вместимость «Газпром Арены» – 63 026 зрителей, что почти на 20 тысяч больше, нежели той же «Открытие Арена». Любопытно, что в сравнении пятью годами ранее «Зенит» потерял в средней посещаемости домашних матчей почти вдвое.

«Краснодар» не отстаёт

Рекорд нынешнего сезона РПЛ по посещаемости был установлен на матче между «Зенитом» и «Краснодаром» – 46 701 зритель! «Быки» и по средней посещаемости поединков ненамного отстали от питерского клуба. При этом за пять лет количество болельщиков на их домашних матчах осталось почти без изменений.

Московские клубы теряют зрителей

Практически все московские клубы теряют зрителей. И в этом явно видится причина введения Fan ID. Многочисленные гости столицы с трудом могут посетить матчи, если просто проходят мимо стадиона. Тратить время на оформление паспорта для себя и детей мало кто хочет. Уровень посещаемости матчей с участием «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» упал более чем в два раза! При этом «Открытие Арена» в текущем сезоне заполняется на 31%, примерно аналогичный показатель у «ВЭБ Арены» – 32%, у «железнодорожников» же и вовсе 28%!

Единственное исключение – московское «Динамо», однако здесь другая важная причина. «Бело-голубые» сумели заметно прибавить в исполнительском мастерстве и являются претендентами на награды в текущем сезоне.

Воронеж и Калининград – в пятёрке лучших

Любят и соскучились по большому футболу в Воронеже и Калининграде. Средняя посещаемость матчей «Факела» и «Балтики» превышает аналогичный показатель у всех клубов РПЛ, кроме «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». При этом средняя наполняемость арены в Воронеже – 51%, а в Калининграде – 31%. Лучшая наполняемость арены в чемпионате России у «Краснодара» – 65%.

Введение Fan ID, конечно, уменьшило и без того небольшое количество зрителей на матчах чемпионата России. Однако налицо прямая зависимость между результатами и количеством болельщиков. Поэтому стоит играть лучше – и зритель к вам неизменно придёт. Или просто быть Воронежем.

Средняя посещаемость клубов РПЛ согласно порталу Transfermarkt

Клуб Сезон-2023/2024 (Кол-во зрителей) Сезон-2018/2019 (Кол-во зрителей) «Зенит» 26 913 48 224 «Краснодар» 22 831 25 200 «Спартак» 14 936 30 941 «Факел» 11 170 – «Балтика» 11 074 – «Ростов» 11 018 31 034 ЦСКА 9 665 19 288 «Локомотив» 7 617 15 086 «Динамо» 9 113 8 466

Константин Лицин