ЦСКА не может договориться «Родиной» по Тимошенко

Трансфер форварда Ивана Тимошенко из «Родины» в ЦСКА под угрозой срыва.

Как стало известно журналистам RT, «армейский» клуб действительно заинтересован в переходе Тимошенко, однако препятствием являются завышенные финансовые запросы «Родины». В связи с этим ЦСКА принял решение взять паузу в переговорном процессе.

Иван выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне нападающий провел 18 поединков в Мелбет-Первой лиге, записав на свой счет 11 забитых мячей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 900 тысяч евро.