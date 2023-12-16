Дмитрий Черышев — о новом тренере «Сочи»: «Морено нигде не давал результата»

Российский тренер Дмитрий Черышев отреагировал на назначение Роберта Морено на пост наставника «Сочи».

Об этом южане объявили 15 декабря, заключив с испанским специалистом долгосрочное соглашение.

«Если Морено — тренер с опытом работы в сборной Испании, «Монако», то почему он никому не интересен в Ла Лиге? Потому что он нигде не давал результата», — заявил Черышев «Матч ТВ».

Специалист признался, что его удивило такое назначение, ведь сейчас «Сочи» нужен тренер, который имеет опыт борьбы за выживание.

«Сочи» завершил первую часть сезона на последнем месте в Российской премьер-лиге, набрав 11 очков в 18 турах.

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