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Мостовой — о возможной стажировке в «Краснодаре»: «Это было бы очень интересно»

16 Декабря 2023 • 12:13 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном прохождении стажировки в «Краснодаре».

Напомним, на данный момент 55-летниий Мостовой проходит тренерские курсы в Академии РФС. В ходе обучения у специалиста возникли трудности с прохождением стажировки, пока он не может найти себе достойный клуб.

«Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится. Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.

Возобновление чемпионата запланировано на март 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой
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