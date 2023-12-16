Мостовой — о возможной стажировке в «Краснодаре»: «Это было бы очень интересно»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном прохождении стажировки в «Краснодаре».

Напомним, на данный момент 55-летниий Мостовой проходит тренерские курсы в Академии РФС. В ходе обучения у специалиста возникли трудности с прохождением стажировки, пока он не может найти себе достойный клуб.

«Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится. Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков.

Возобновление чемпионата запланировано на март 2024 года.