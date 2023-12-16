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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов: «Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок»

16 Декабря 2023 • 12:07 Комментировать

Бывший футболист сборной России Олег Иванов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок. В золотой гонке симпатизирую «Краснодару». Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым с отставанием в два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо». Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте 2024 года.

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Зенит Краснодар Олег Иванов ещё теги
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