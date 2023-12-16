Иванов: «Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок»

Бывший футболист сборной России Олег Иванов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок. В золотой гонке симпатизирую «Краснодару». Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым с отставанием в два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо». Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте 2024 года.