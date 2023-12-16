Губерниев назвал странным назначение Морено в «Сочи»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении испанского специалиста Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи», занимающего последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», - передает слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Морено отметился работой в сборной Испании и каталонской «Барселоне».

После 18 туров чемпионата России сочинская команда набрала 11 баллов и занимает 16-е место в таблице.