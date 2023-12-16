Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданиюзаявил, что «красно-белые» должны быть в тройке лучших по итогам первой части текущего сезона.

«Спартак» всегда ассоциируется с высокими местами. Вряд ли команда будет довольна, если закончит на пятом или четвёртом месте. Она может и должна быть в тройке. Сейчас «Спартак» не конкурент «Зениту», но всякое возможно, питерцы не такие, которые были год-два назад. С таким «Зенитом» конкурировать можно. «Спартаку» не хватает стабильности в этом сезоне, потерял много очков с командами, с которыми не должен был терять. Должны идти в четвёрке, наверное: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и «Спартак», — сказал Дьяков.

9 декабря «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0. «Красно-белые» набрали 30 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.