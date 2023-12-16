«Всё закончилось тренеришкой»: Ребров раскрыл причину конфликта Дзюбы и Эмери

Экс-голкипер «Спартака» Артём Ребров высказался о конфликте между Артёмом Дзюбой и испанским тренером Унаи Эмери. Он отметил, что у нападающего и наставника были очень непростые отношения.

«У Артёма был 10-й номер, а Унаи отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Такие штуки Дзюбу задевали. В итоге все закончилось тренеришкой», - передает слова Реброва Sports.ru.

Напомним, что Эмери занимал пост главного тренера «красно-белых» в 2012 году. В настоящий момент испанец возглавляет английскую «Астон Виллу». Дзюба, в свою очередь, выступает за московский «Локомотив».

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