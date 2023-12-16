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Гойкович не уверен, что хочет остаться в «Оренбурге»

16 Декабря 2023 • 11:31 Комментировать
Сочи
1:1
Оренбург

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о возможном продлении контракта с клубом.

Напомним, срок действующего соглашения боснийского футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Гойкович признался, что сейчас ему сложно ответить на вопрос о том, хочет ли он продолжить выступать за свою нынешнюю команду.

«Не знаю, пока ситуация открытая. Были разговоры со спортивным директором о продлении контракта и они идут. Нужно принять лучшее решение и для меня, и для клуба.

Возможно, я и хотел бы остаться, но сейчас сложно об этом говорить», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гойкович провёл в составе «Оренбурга» 18 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета южноуральского клуба 28-летний футболист защищает с сентября 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович

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