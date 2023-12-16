«Краснодар» поздравил Сулейманова с 24-летием

«Краснодар» поздравил своего нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова с 24-летием. Напомним, что сейчас футболист выступает за греческий «Арис» на правах аренды.

«Желаем Магомеду-Шапи здоровья, семейного благополучия, успехов на футбольном поле и за его пределами», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Арис» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Отметим, что российский футболист является воспитанником «Краснодара».

После 18 туров РПЛ «Краснодар», набравший 38 очков, возглавляет турнирную таблицу. Своего ближайшего преследователя «Зенит» «быки» опережают на два балла.