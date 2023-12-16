Олег Иванов: «Лаксальт - лучший игрок первой половины сезона»

Бывший игрок сборной России Олег Иванов назвал лучшего футболиста первой половины сезона РПЛ. Его выбор пал на хавбека московского «Динамо» Диего Лаксальта.

«Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Сейчас в «Динамо» вся игра идет через Лаксальта. Он забетонировал опорную зону, создает баланс между обороной и атакой», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний Лаксальт провел 13 поединков, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи. По итогам 18 туров Премьер-лиги «Динамо» с 32 баллами занимает третье место в турнирной таблице.