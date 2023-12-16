Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов: «Лаксальт - лучший игрок первой половины сезона»

16 Декабря 2023 • 11:10 Комментировать

Бывший игрок сборной России Олег Иванов назвал лучшего футболиста первой половины сезона РПЛ. Его выбор пал на хавбека московского «Динамо» Диего Лаксальта.

«Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Сейчас в «Динамо» вся игра идет через Лаксальта. Он забетонировал опорную зону, создает баланс между обороной и атакой», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний Лаксальт провел 13 поединков, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи. По итогам 18 туров Премьер-лиги «Динамо» с 32 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Иванов Диего Лаксальт ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Бруно Мендеса: «Переезд клиента в Россию? Посмотрим, что будет» эксклюзив
13:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии отреагировал на информацию о трансфере защитника в «Краснодар»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Джикия может перейти в «Краснодар» слухи
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» озвучил позицию по трансферу Веры
12:50 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Карпин в свои 40 плюс мог выходить играть в РПЛ
12:45 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» заявили, что не делали предложения по игроку «Адана Демирспор»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Система «осень-весна» нам не подходит»
12:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не может договориться «Родиной» по Тимошенко
12:24 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев — о новом тренере «Сочи»: «Морено нигде не давал результата»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможной стажировке в «Краснодаре»: «Это было бы очень интересно»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов: «Файзуллаев — главное открытие РПЛ»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Президент «Адана Демирспор»: «Зенит» настроен серьёзно по трансферу Сары»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Черников напоминает мне Игоря Денисова»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал странным назначение Морено в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем