Сычёв: «Галактионов справляется со своей работой в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о наставнике «железнодорожников» Михаиле Галактионове.

Эксперт считает, что 39-летний специалист хорошо справился со своими обязанностями в первой части текущего сезона, заняв с «Локомотивом» четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров.

«Галактионов справляется со своей работой, всё нормально у него. Он уравновешенный специалист. Когда он в «Локомотиве», проблем у команды точно не будет. Что ждать во второй части сезона? Посмотрим, футбол покажет, потому что, как известно, ожидания — это наши проблемы», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Напомним, что сейчас отставание «Локомотива» от лидирующего в чемпионате России «Краснодара» составляет семь очков. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта следующего года. Первым соперником «красно-зелёных» по весенней части сезона станет «Динамо».