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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв — об игре Пиняева: «На Сергея выпала большая нагрузка, у него всё будет хорошо»

16 Декабря 2023 • 10:42 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Урал

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о спаде в игре нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.

Напомним, в текущем сезоне 19-летний Пиняев провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. По мнению Сычёва, в будущем молодой футболист начнёт выступать более стабильно.

«На Сергея выпала большая нагрузка. Он неплохо выступил, все его рассматривают как игрока основного состава, но ему 19 лет. Он приобретёт некую стабильность, потому что он ещё игрок сборной России, где-то может не хватать силёнок. У него всё будет хорошо», — цитирует Сычёва Metaratings.

В 18 турах РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Первым соперником «железнодорожников» по весенней части сезона станет «Динамо». Эта игра состоится в начале марта следующего года.

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