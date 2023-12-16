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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец назвал российских игроков, которых может купить «Зенит»

16 Декабря 2023 • 10:29 Комментировать

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец назвал российских игроков, на которых стоит обратить внимание петербургскому «Зениту».

«Сперцян, Кривцов и Уткин. Эти игроки высокого уровня. Сегодня можно говорить и о Тюкавине. Он и универсален, и выполняет очень большой объем работы», - передает слова Бышовца Legalbet.

Напомним, что после 18-го тура клубы Российской премьер-лиги ушли на зимний перерыв. «Зенит» занимает второе место в таблице, набрав 36 очков. Лидером чемпионата страны является «Краснодар», в активе которого 38 баллов. РПЛ возобновится в начале марта 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец
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