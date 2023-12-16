Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Зенит» сделает всё, чтобы подписать звёздного игрока зимой»

16 Декабря 2023 • 09:54 Комментировать

Петербургский «Зенит» оформит этой зимой громкий трансфер. Об этом заявил футбольный агент Паулу Барбоза.

«Есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство. Они сделают все, чтобы заполучить звездного игрока уже этой зимой. Им это необходимо для борьбы за чемпионство», - приводит слова агента «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» встретятся с московским «Спартаком».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Паулу Барбоза
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
10:29 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал российских игроков, которых может купить «Зенит»
10:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нацелился на нападающего «Адана Демирспор»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал Кассьерру лучшим игроком РПЛ в первой части сезона
09:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Зенит» сделает всё, чтобы подписать звёздного игрока зимой»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Помазун признан лучшим игроком «Урала» по итогам декабря
09:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов — об интересе «Спартака» к Букари: «Было много футболистов, которые в нашем чемпионате не смогли прижиться»
09:09 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» планирует подписать 5-6 новых игроков
09:03 · Россия. Премьер-лига
Названа лучшая команда РПЛ по точности ударов - это не «Спартак» и «Зенит»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Гайич поддержал организацию матча Россия - Сербия
15 Декабря
23:43 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис оценил выступления Павлюченко в «Тоттенхэме»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал удивившего его игрока в первой части сезона в РПЛ
23:19 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подпишет защитника сборной Уругвая
23:12 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер рассказал подробности контракта Морено с «Сочи»
22:58 · Россия. Премьер-лига
​Лапочкин: Уже все равно, какие решения принимает ЭСК
22:54 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У Морено получится в России»
Все новости
Рекомендуем