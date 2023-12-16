Агент: «Зенит» сделает всё, чтобы подписать звёздного игрока зимой»

Петербургский «Зенит» оформит этой зимой громкий трансфер. Об этом заявил футбольный агент Паулу Барбоза.

«Есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство. Они сделают все, чтобы заполучить звездного игрока уже этой зимой. Им это необходимо для борьбы за чемпионство», - приводит слова агента «РБ Спорт».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» встретятся с московским «Спартаком».