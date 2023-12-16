Помазун признан лучшим игроком «Урала» по итогам декабря

Вратарь «Урала» Илья Помазун был признан лучшим игроком екатеринбургской команды в декабре.

Как сообщает пресс-служба «Урала», в голосовании Помазун опередил полузащитника Андрея Егорычева и защитника Эммерсона.

Напомним, в декабре «Урал» провёл две игры, в которых Помазун пропустил три мяча. На сегодняшний день команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 19 очков.

Отметим, что в чемпионате России наступил зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Первым соперником «Урала» по весенней части сезона станет «Ахмат».