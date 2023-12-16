Вход и выход: Что будет делать «Спартак» на трансферном рынке зимой

«Спартак» завершил первую часть сезона, и игроки ушли в отпуск. Теперь клуб начинает активную работу на трансферном рынке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что будут делать «красно-белые».

Кто покинет «Спартак»?

Прежде чем говорить о потенциальных покупках, надо подумать, кто уйдёт из команды. Тем более что список может быть немаленьким.

Скорее всего, новый клуб будет искать Леон Классен. За два года защитник не получил стабильного места в составе. Даже после травмы Томаша Тавареша россиянин не играл. Абаскаль искал Классену место, даже разок попробовал в атаке, но футболист тренера не впечатлил. Возможно, игрок отправится в аренду, но сидеть на скамейке ему точно смысла нет.

Примерно в том же положении Илья Свинов. На старте сезона вратарь даже получил шанс в основе, но не воспользовался им. Хотя, возможно, «Спартак» и захочет сохранить третьего вратаря на всякий случай.

Пожалуй, пришло время расстаться с Виктором Мозесом. Нигериец после травмы форму не набрал, а летом у ветерана заканчивается контракт. Зима – возможность получить за игрока хоть какие-то деньги. К тому же «красно-белым» надо расстаться с одним иностранцем, чтобы иметь возможность подписать другого легионера.

Кто ещё может покинуть «Спартак»?

Непростая ситуация с Георгием Джикией. Капитан потерял место в составе, проиграв конкуренцию Срджану Бабичу. Защитник точно хочет играть. «Спартаку» отпускать Джикию не стоит хотя бы ради глубины состава, но и у него летом завершается контракт. При этом терять игрока бесплатно точно не стоит. В то же время уход Джикии зимой потребует подписания нового защитника.

Не очень понятна ситуация с Кристофером Мартинсом. Полузащитник не обладает твёрдым местом в составе, хотя порой выдаёт яркие перформансы. Сам люксембуржец наверняка хочет играть, и на него есть спрос в Европе. Терять Мартинса «Спартаку» не стоит, но сам игрок хотел бы выходить на поле.

Павлу Мелёшину же нужна практика, и аренда зимой для него выглядит просто необходимостью для развития.

Кого «Спартак» купит?

«Спартаку» точно нужен новый нападающий, хотя бы в комплект к имеющимся вариантам. Александр Соболев провёл первую часть сезона нестабильно, а Михаил Игнатов не убеждает в этой роли в принципе.

Из-за регламента «Спартак» сейчас не может себе позволить приобрести иностранца, пока не расстанется с кем-то из имеющихся (вспоминаем Мозеса). Более того, если Мелёшин отправится в аренду, то надо будет искать ещё одного воспитанника в заявку.

При этом кажется, что сейчас «Спартаку» нет необходимости укреплять иные позиции. Конечно, можно найти исполнителей более высокого уровня, но прямо нестись на трансферный рынок не стоит, а с учётом ограничений с легионерами выбор небольшой.

В итоге кажется, что «на вход» зимняя трансферная кампания у «Спартака» будет в этот раз скромной.

Роман Андреев