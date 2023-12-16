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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» планирует подписать 5-6 новых игроков

16 Декабря 2023 • 09:09 Комментировать

«Сочи» планирует провести серьезную трансферную кампанию этой зимой, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно журналисту, южане намерены усилить состав команды пятью-шестью новыми футболистами. В то же время клуб собирается избавиться от примерно такого же количества игроков.

Напомним, что накануне пост главного тренера «Сочи» занял испанский специалист Роберто Морено.

После 18 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала всего 11 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.

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