Названа лучшая команда РПЛ по точности ударов - это не «Спартак» и «Зенит»

Стала известна лучшая команда чемпионата России по точности ударов в прошедших 18 турах.

Как сообщается в телеграм-канале РУСТАТ, лидером по этому показателю стали самарские «Крылья Советов». Команда нанесла по воротам соперников 204 удара, 97 из которых попали в створ. Таким образом, точность ударов самарского коллектива составила 48 процентов, что является лучшим показателем среди представителей Премьер-лиги.

По итогам первой половины сезона «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. На первой позиции располагается «Краснодар» (38).