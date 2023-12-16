Гайич поддержал организацию матча Россия - Сербия

Хавбек московского ЦСКА Милан Гайич высказался в поддержку потенциального товарищеского поединка между сборными Сербии и России.

«Увидел в газетах, что идут переговоры о возможном матче между сборными России и Сербии. Посмотрим, к чему все это приведет. Хотел бы я, чтобы этот матч состоялся? Почему бы и нет», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что товарищеский матч сборных России и Сербии может состояться в марте следующего года.

Последний спарринг подопечные Валерия Карпина провели против Кубы и одержали разгромную победу со счетом 8:0.