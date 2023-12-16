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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Я бы посоветовал «Динамо» приглядеться к Майга из «Пари НН» эксклюзив

16 Декабря 2023 • 09:00 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, кто может ввязаться в борьбу на вершине таблицы чемпионата России, помимо «Краснодара» и «Зенита».

- Что касается конкурентов «Краснодара» и «Зенита», то к ближайшим отнесу «Динамо». Всё-таки у этой команды довольно неплохая игра, несмотря на то что состав у неё совсем не чемпионский. И даже мне со стороны видно, что у «Динамо» что хромает позиция опорного полузащитника. Если смотреть кандидатов в опорную зону из чемпионата России, то я бы посоветовал «Динамо» приглядеться к Майга из «Пари НН». Возможно, что конкуренцию «Краснодару» и «Зениту» сумеет составить «Локомотив». Но не думаю, что «Спартак» и ЦСКА, – сказал Лахиялов.

Турнирную таблицу чемпионата России можно посмотреть здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Мамаду Майга Пари НН ещё теги
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