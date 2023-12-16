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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бруно Мендес не станет игроком ЦСКА эксклюзив

16 Декабря 2023 • 00:21 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что защитник Бруно Мендес перейдёт в ЦСКА в зимнее трансферное окно. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – в ЦСКА 24-летний уругваец не перейдёт.

Бруно Мендес выступает за бразильский «Коринтианс», его действующий контракт рассчитан до конца 2023 календарного года. Мендес является футболистом национальной сборной Уругвая.

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Сезон Премьер-лиги возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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