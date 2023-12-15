​Канчельскис оценил выступления Павлюченко в «Тоттенхэме»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу выступлений Романа Павлюченко за «Тоттенхэм».

Напомним, что Павлюченко играл за «Тоттенхэм» в 2008-2012 годах. За это время россиянин провёл за «шпор» 111 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 42 гола и отдал 10 результативных передач на партнёров.

«Думаю, у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме». Роману нужно было попасть к своему тренеру. Все равно он оставил свой след в «Тоттенхэме». Его там все помнят и уважают», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По словам Канчельскиса, люди из «Тоттенхэма», с которыми он общается, говорят о Павлюченко только хорошее.