Масалитин назвал удивившего его игрока в первой части сезона в РПЛ

Бывший нападающий московских клубов ЦСКА и «Спартак», выступавший в основном в первой половине 90-х годов Валерий Масалитин назвал имя игрока, который наиболее порадовал и удивил его за первые восемнадцать туров чемпионата. Это игрок бывшего клуба Масалитина - московского ЦСКА.

- Выделю Аббосбека Файзуллаева. До этого сезона я его не видел. Файзуллаев приехал в РПЛ и то, что он показал, вызывает уважение, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в начале марта. В настоящий момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар».