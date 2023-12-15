ЦСКА подпишет защитника сборной Уругвая

Состав московского ЦСКА в зимнее трансферное окно пополнит защитник сборной Уругвая Бруно Мендес. Об этом информирует телеграм-канал «Дневник Армейца».

ЦСКА подпишет 24-летнего Мендеса на правах свободного агента. Действующий контракт уругвайца с «Коринтиансом» рассчитан до конца декабря.

Бруно Мендес заключит с московскими «армейцами» трудовое соглашение, которое рассчитано до 2027 года.

Отметим, что ЦСКА после первой части сезона располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат возобновится в начале марта.