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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Инсайдер рассказал подробности контракта Морено с «Сочи»

15 Декабря 2023 • 23:12 Комментировать

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале рассказал о длительности контракта нового испанского тренера «Сочи» Роберта Морено. А также поведал, скольких новичков подпишут «барсы» зимой.

По словам Карпова, «Сочи» заключил контракт с Морено на 2,5 года (до конца сезона с опцией продления еще на два). Если команда покинет РПЛ, то испанец сможет уйти. Помогать тренеру в штабе будут три помощника, их имена пока неясны.

Также «Сочи» подпишет пять-шесть новых игроков, а ветеран РПЛ, эквадорец Нобоа останется в команде.

«Умный и опытный испаноязычный игрок Морено в России точно не помешает», - заключает Карпов.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Роберт Морено ещё теги
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