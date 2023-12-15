​Лапочкин: Уже все равно, какие решения принимает ЭСК

Экс-судья Российской премьер-лиги Сергей Лапочкин отреагировал на вывод экспертно-судейской комиссии (ЭСК) – решение Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Факелом» было признано верным.

Напомним, что игра между «Факелом» и «Динамо» завершилась вничью со счётом 1:1.

«Мне кажется, экспертное решение после вердиктов по Пиняеву и правильному неудалению Кеняйкина в матче «Краснодара» и «Оренбурга» уже не может никого удивлять. В принципе уже даже все равно, что они принимают решения. Принимают и принимают. Там логики не видно», - слова Лапочкина приводит «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России ушёл на паузу после восемнадцати сыгранных туров. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два очка, а третье «Динамо» - на шесть зачётных баллов.