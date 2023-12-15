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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «У Морено получится в России»

15 Декабря 2023 • 22:54 Комментировать

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци не сомневается, что новый наставник «Сочи» Роберто Морено в России достигнет успеха.

«Морено — хороший тренер с хорошим опытом. Получится ли у него в России? Да», - с уверенностью сказал Камоцци «Матч ТВ».

Напомним, что спасать «Сочи» от вылета пришёл бывший тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании. Приехал Морено в Россию один, без тренерского штаба. Сейчас он активно ищет в него подходящих людей, так как РПЛ – совсем новая для него лига.

Ранее по поводу назначения 46-летнего испанца в аутсайдер Премьер-лиги высказался Александр Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено Франко Камоцци ещё теги
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