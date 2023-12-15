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Александр Мостовой: «В «Сочи» уже который раз меняют тренера, просто тут уже дело не в тренере значит» эксклюзив

15 Декабря 2023 • 23:00 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой. А он был тренером Испании и «Монако». Я про него ничего не могу сказать, потому что я его не знаю. Такая же ситуация была с Абаскалем.

Можно говорить о странных решениях руководства. Они уже который раз меняют тренера. Просто тут уже дело не в тренере значит. Они идут на последнем месте. Можно вспомнить, как «Торпедо» пригласили иностранца, и тоже ничего не поменялось. Да, тренер, конечно, важен для команды. Но главный ресурс и действующие лица - футболисты. Может, что-то и получится. Посмотрим. В принципе, в «Сочи» есть, из чего лепить. Нужно выдать хорошую серию и выйти из зоны вылета. Время ещё есть, чтобы ситуацию исправить. А безнадежной эту ситуацию ещё не назовешь», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сочи Роберт Морено ещё теги
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