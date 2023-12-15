Александр Мостовой оценил свои шансы войти в тренерский штаб «Сочи»

Бывший российский футболист, а ныне начинающий тренер Александр Мостовой высказался по поводу нового главного тренера «Сочи» Роберта Морено, а также оценил свои шансы войти в его тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что Морено прибыл в Россию один, специалист охотно ищет человека с опытом работы в РПЛ, который стал бы его «проводником» в нашу лигу.

«Надо бы сначала пообщаться, познакомиться. Помочь в футболе я бы многим смог. Но кто такой Морено – я не знаю. Тренировал сборную Испании? Не помню», - рассуждает Мостовой для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Морено был тренером «Монако» и «Гранады», а также некоторое время возглавлял сборную Испании.