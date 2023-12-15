Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от событий в РПЛ после зимней паузы.

- Сейчас говорят о том, что достаточно много команд ещё в титульной гонке. Вы согласны?

- Я думаю, что нас ждет самая интересная вторая половина сезона за несколько последних лет. Будет разгораться борьба прежде всего между «Зенитом» и «Краснодаром». Но и у других команд есть шансы. Не стоит списывать условный «Спартак», несмотря на отставание. Да и ЦСКА тоже. Но я все же думаю, что у них будет медальная борьба. А за титул будет битва «Краснодара» и «Зенита».

- Кто пока выглядит предпочтительнее?

- Абсолютно равны. Даже не выделишь никого. Пока что по игре «Краснодар» ничем не уступает «Зениту». Но что будет после перерыва - вопрос. Наверняка «быки» будут укрепляться. И пока неизвестно, как новые игроки приживутся в коллективе, если трансферы будут, конечно. Не факт же, что приход новых футболистов всегда идёт на пользу. Это вопрос. Но «Краснодару» укрепляться надо, это точно.

- А «Зениту»? Ведь кажется, что он тоже нестабильный...

- «Зениту» тоже нужно искать усиление. Тем более непонятно, что произойдет. Уйдет ли в итоге Вендел, Ренан уходит, как я понял. Финансы есть, замену питерцы могут найти быстро.

- То есть ждём огненную концовку чемпионата?

- Да! Однозначно.