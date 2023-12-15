Семшов раскритиковал назначение Морено в «Сочи»

Вечером пятницы «Сочи» официально представил нового главного тренера – им стал Роберт Морено, испанец по национальности и бывший главный тренер испанской национальной сборной, «Монако» и «Гранады».

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов не слишком доволен таким раскладом.

«В Испании он никому не нужен. В «Монако» был полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов. А у нас что, своих нет?», - задаётся вопросом для телеканала «Матч ТВ» Семшов.

Эксперт добавил, что и в России есть достойные специалисты, которые могли бы возглавить «Сочи».

«Не говорю, что он хороший или плохой, но я – за наш тренерский цех», - добавляет Семшов.