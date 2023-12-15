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Даниил Денисов вспомнил снежный матч с «Балтикой»

15 Декабря 2023 • 21:49 Комментировать

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос об игре с «Балтикой», которая прошла в Калининграде под сильным снегопадом.

Напомним, встреча 16-го тура чемпионата России завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

«Тогда был только белый мяч. Иногда он катится, снег налипает, как делаем для снеговика шар, то же самое примерно было. Иногда мяч не было видно. Это мой первый опыт такого матча», — заявил Денисов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футболист рассказал, что во время разминки еще все было нормально, поле выглядело неплохо, но когда вышли на игру, все оказалось в снегу.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в чемпионате России, сумев в 18 турах заработать 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Даниил Денисов ещё теги
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